Одним из эффективных методов привлечения читателей на блог является создание серии статей. Вы, берете одну большую тему и разбиваете ее на несколько частей, размером поменьше, так и получается серия статей. Это дает читателям повод возвращаться на Ваш блог, чтобы изучить тему до конца.

Поначалу создание серии статей может показаться сложной задачей, поскольку необходимо как-то заставить читателей возвращаться на ваш блог снова и снова. На самом деле, не разрешимых задач не бывает и если следовать этому плану, то у Вас все получится!

Создание успешной серии статей

1. Определите тему. Это ключевой момент. Тема серии статей должна быть обширной, чтобы у Вас была возможность разделить ее на несколько подтем. Ну и естественно интересной, злободневной.

2. Напишите список. Составьте список главных вопросов, которые хотите затронуть в выбранной теме. Это поможет вам обозначить приоритетные направления.

3. Наметьте цели. Определите количество и задачи каждой статьи, которая будет входить в серию. Не забывайте, что каждая статья в отдельности должна быть еще одним шагом для достижения конечной цели серии статей.

4. Выберите название серии. Название играет очень важную роль в ее успехе. Процесс выбора названия серии очень похож на подбор заголовка для отдельных постов. Как правило, исходя из заголовка, читатели решают, будут ли они читать вашу статью. Если Вы не захватите их воображение в первой статье своей серии, они вряд ли станут читать продолжение.

5. Разработайте график написания статей. Можно написать серию статей сразу, а потом выкладывать на блог в нужной очередности. А можно писать каждый день, либо через день, смотря как часто, Вы планируете размещать статьи серии на блоге.

В этом случае есть небольшое преимущество, при написании очередной статьи Вы можете опираться не только на то, что сказали сами в предыдущей статье, но и на комментарии Ваших читателей к предыдущему посту. Это создает впечатление живого общения между вами и Вашими читателями.

6. Анонсируйте серию. Анонс не только дает возможность Вашим читателям узнать, что их ожидает, но и стимулирует Вас на быстрое завершение работы. На этом этапе Вы можете предложить своим читателям подписаться на Ваш блог, чтобы они могли следить за Вашими статьями.

7. Напишите введение к серии. Статья-объявление может содержать введение в тему. Здесь Вы можете подчеркнуть проблемы, которые серия поможет разрешить.

8. Сцепляйте статьи ссылками. Некоторые читатели часто попадают из поисковых систем на статью в середине серии и если она не связана ссылками, то им придется самим искать остальные. Чтобы увеличить количество читателей серии можно в каждой статье ссылаться на предыдущую и последующую статью.

9. Грамотно завершайте серию. Завершение серии играет очень важную роль. Она может разочаровать читателя, а может наоборот значительно улучшить впечатление. Поэтому резюмируйте основные положения серии, вернитесь к началу и посмотрите, какие проблемы Вы обещали решить в процессе создания серии. Попросите читателей высказать свое мнение. Спросите, что Вы могли упустить.

Создание серии статей может вдохнуть жизнь в Ваш блог. Серии особенно хороши, когда Вы обладаете практическим опытом в своей области и отвечаете реальным потребностям, которые есть у Ваших читателей.

Автор: Наталья Довбыш

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