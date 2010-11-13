Одним из эффективных методов привлечения читателей на блог является создание серии статей. Вы, берете одну большую тему и разбиваете ее на несколько частей, размером поменьше, так и получается серия статей. Это дает читателям повод возвращаться на Ваш блог, чтобы изучить тему до конца.
Поначалу создание серии статей может показаться сложной задачей, поскольку необходимо как-то заставить читателей возвращаться на ваш блог снова и снова. На самом деле, не разрешимых задач не бывает и если следовать этому плану, то у Вас все получится!
Создание успешной серии статей
1. Определите тему. Это ключевой момент. Тема серии статей должна быть обширной, чтобы у Вас была возможность разделить ее на несколько подтем. Ну и естественно интересной, злободневной.
2. Напишите список. Составьте список главных вопросов, которые хотите затронуть в выбранной теме. Это поможет вам обозначить приоритетные направления.
3. Наметьте цели. Определите количество и задачи каждой статьи, которая будет входить в серию. Не забывайте, что каждая статья в отдельности должна быть еще одним шагом для достижения конечной цели серии статей.
4. Выберите название серии. Название играет очень важную роль в ее успехе. Процесс выбора названия серии очень похож на подбор заголовка для отдельных постов. Как правило, исходя из заголовка, читатели решают, будут ли они читать вашу статью. Если Вы не захватите их воображение в первой статье своей серии, они вряд ли станут читать продолжение.
5. Разработайте график написания статей. Можно написать серию статей сразу, а потом выкладывать на блог в нужной очередности. А можно писать каждый день, либо через день, смотря как часто, Вы планируете размещать статьи серии на блоге.
В этом случае есть небольшое преимущество, при написании очередной статьи Вы можете опираться не только на то, что сказали сами в предыдущей статье, но и на комментарии Ваших читателей к предыдущему посту. Это создает впечатление живого общения между вами и Вашими читателями.
6. Анонсируйте серию. Анонс не только дает возможность Вашим читателям узнать, что их ожидает, но и стимулирует Вас на быстрое завершение работы. На этом этапе Вы можете предложить своим читателям подписаться на Ваш блог, чтобы они могли следить за Вашими статьями.
7. Напишите введение к серии. Статья-объявление может содержать введение в тему. Здесь Вы можете подчеркнуть проблемы, которые серия поможет разрешить.
8. Сцепляйте статьи ссылками. Некоторые читатели часто попадают из поисковых систем на статью в середине серии и если она не связана ссылками, то им придется самим искать остальные. Чтобы увеличить количество читателей серии можно в каждой статье ссылаться на предыдущую и последующую статью.
9. Грамотно завершайте серию. Завершение серии играет очень важную роль. Она может разочаровать читателя, а может наоборот значительно улучшить впечатление. Поэтому резюмируйте основные положения серии, вернитесь к началу и посмотрите, какие проблемы Вы обещали решить в процессе создания серии. Попросите читателей высказать свое мнение. Спросите, что Вы могли упустить.
Создание серии статей может вдохнуть жизнь в Ваш блог. Серии особенно хороши, когда Вы обладаете практическим опытом в своей области и отвечаете реальным потребностям, которые есть у Ваших читателей.
Автор: Наталья Довбыш
Бизнес в Интернете
Наталья, я тоже думала над этой темой. Отличная идея
Нашла в вашей статье несколько подсказок, например пункт 8.
Ответить
Наталья Довбыш Reply:
ноября 18, 2010 at 18:02
Здорово, что статья оказалась полезной! Серии статей действительно тема интересная. Во-первых, можно выдать более полную и подробную информацию по тому или иному вопросу, а во-вторых, избавить себя от душевных терзаний о чем же писать на блоге в следующий раз.
Ответить
да,Наталья,действительно,плодотворная идея:разбить тему на подтемы.
В одной статье трудно раскрыть все моменты и плавно их связать.Когда
тема разбита изначально,это гораздо проще.Спасибо.
Ответить
Ольга Reply:
января 28, 2011 at 23:01
Можно попробовать взять одно направление и на несколько текстов посмотреть под разными углами.
Ответить
Игорь Reply:
января 29, 2011 at 7:51
Для этого проще сделать отдельную рубрику.
Ответить
Ольга Reply:
января 29, 2011 at 13:11
Можно, ели там будет много работ, но если будет пару штук, то как сказать.
Я у себя после Нового года уже попробовала запустить нечто подобное. Правда не то что серию. Сначала думала растянуть на 3-4 поста, но в итоге будет всего 2. Я так в заголовке и написала .. Часть №1, а конце заинтриговала, что будет продолжение..
Ответить
Lyudonka Reply:
января 28, 2011 at 21:33
это ты про болезни???? продолжения не хочется, если бы про ЗДОРОВЬЕ
Ответить
Ольга Reply:
января 28, 2011 at 22:58
Там будет еще 1 работа… Чтоб настрашить некоторых заядлых сидестульчиков, что нужно делать перерывы, и будет ВСЕ…
Другую тему обдумываю…
Ответить
Игорь Reply:
января 29, 2011 at 7:38
Это называется: “Не переключайтесь, дальше, ещё интересней”
Ответить
Ольга Reply:
января 29, 2011 at 12:53
Что-то в этом роде…
Ответить
А может проще серию статей в электронную книгу облечь? Вдруг эта серия будет неинтересна читателям, дописывать придется, раз начал, а спроса нет?
Ответить
Наталья Довбыш Reply:
января 17, 2011 at 9:18
Надо писать интересные серии! Брать ту тему по которой больше всего вопросов у читателей. А объеденить статьи в книгу это уже следующий шаг. Тоже очень хороший, правильный и эффективный. Потому, что книга дает возможность вставить в нее свои партнерские ссылки и зарабатывать себе не только имя, но и деньги. Это один из вариантов вирусного маркетинга как раз об этом мой новый курс.
Ответить
Игорь Reply:
января 17, 2011 at 12:07
Ну разве что так, брать тему, по которой больше всего вопросов у читателей. Тогда, да, если тему никак нельзя не уложить в одностраничный пост. А то ведь, можно затянуть “мыльную оперу” и лить, лить воду.
Ответить
Наталья Довбыш Reply:
января 17, 2011 at 12:53
Кстати, этот прием написания статей тоже существует в природе, он так и называется “мыльная опера”. Так, что выходит, что это не всегда минус. Я правда, этот прием не использовала пока, но Гуру говорят, что он неплохо работает.
Lyudonka Reply:
января 28, 2011 at 21:35
ЛИТЬ ВОДУ….да это запросто, только читатели не оценят – однозначно ведь не любовный роман, хочется быстрее разложить по полочкам даже самому автору. просто со временем возникают статьи со смежной тематикой…поэтому если писать что продолжение следует – обманом не будет
Наталья Довбыш Reply:
января 28, 2011 at 22:24
Просто мне кажется, что способ “мыльная опера” не очень подходит к нише Интернет бизнеса. Сюда больше подходит способ “серии статей”. А вот допустим в нише про путешествия “мыльная опера” была бы кстати.
Допустим Вы поехали летом путешествовать на машине всей семьей и рассказываете об этом в блоге. Особенно здорово, если Вы посетили много интересных мест. Каждый город, каждое место – отдельная статья. Во-первых, читать интересно про Ваше путешествие и Ваши эмоции. Во-вторых, можно узнать какие есть достопримечательности в определенном городе. В-третьих, Ваши впечатления, новые знакомства. Короче, тут можно писать, писать и писать…Вот Вам и мыльная опера и я не думаю, что кто-то посчитал бы это “водой”. Просто к каждой нише применимы свои методы и способы написания статей.
Ольга Reply:
января 17, 2011 at 22:52
А идея. Кому-то и понравиться такое.
Ответить
Спасибо, Наталья и за идею и за подсказки. Надо попробовать. И стмулирует, кстати, не только читателя, но и самого автора. и планировать легче.
Ответить
Наталья Довбыш Reply:
января 18, 2011 at 19:01
Да, как говорится “начал, не отвертишься”, да и писать легче, знаешь, что у тебя на 3-4 статьи вперед все распланировано.
Ответить
Игорь Reply:
января 18, 2011 at 19:20
Наталья, как часто вы обновляете блог, публикуете новую статью?
Ответить
Наталья Довбыш Reply:
января 18, 2011 at 19:25
Стараемся пару раз в неделю. Правда не всегда получается.
Игорь Reply:
января 29, 2011 at 7:43
У вас на блоге размещаются только собственные статьи или можно, договорившись с Вами, разместить свою?
Ольга Reply:
января 29, 2011 at 12:54
Я в свое время, в начале трудовой деятельности, написала ребятам гостевой пост.
Наталья Довбыш Reply:
января 29, 2011 at 15:47
Можно.
И все же, у вас есть преимущество над другими блогерами. У вас семейный подряд .
Ответить
Наталья Довбыш Reply:
января 18, 2011 at 20:08
Ну, это да… Так легче мне кажется, можно и подстраховать друг друга в любой момент и статьи писать проще вдвоем. А вообще у нас круг обязанностей разделен. У меня еще свой блог есть, им только я занимаюсь.
Ответить
Ольга Reply:
января 19, 2011 at 3:41
Но все же это классно работать в паре – одни интересы, да и в 2 раза больше можно успеть сделать чем один человек.
Ответить
Наталья Довбыш Reply:
января 19, 2011 at 9:38
Да, общее дело здорово объединяет!
Игорь Reply:
января 29, 2011 at 7:36
Творческий тандем…
Lyudonka Reply:
января 28, 2011 at 21:38
сложно говорить о преимуществе: доход по идее тоже надо на 2-х делить:) хотя мне нравится, когда семья работает вместе, во-первых взаимопонимание, во-вторых, постоянная мозговая атака, поддержка и взаимозаменяемость.
Но… иногда полезно “разделяться”, а не быть сиамскими близнецами, а то застой энергий получится в делах. Это из биоэнергетики известно:)
Ответить
Наталья Довбыш Reply:
января 28, 2011 at 22:26
Конечно, у каждого обязательно должно быть свое личное пространство.
Ответить
Ольга Reply:
января 28, 2011 at 23:11
Повторюсь еще, классно все же работать в паре? И обязанности поделены. Для блога это развитие в 2 раза быстрее.
Игорь Reply:
января 29, 2011 at 7:46
Наталья, а исходя из каких соображений, Вы открыли ещё один блог? Это же отнимает время? Разве Бизнес-Старта мало для самовыражения?
Ольга Reply:
января 29, 2011 at 12:58
Наталья раньше занималась танцами, и этот блог это ее некая отдушина. Я иногда тоже заглядываю..
Мой теперешний блог пробный, то есть я на нем учусь и развиваюсь, но тоже уже хочется запустить параллельный проект, на совсем другую тему…
Наталья Довбыш Reply:
января 29, 2011 at 15:54
По профессии я педагог-хореогораф и до сих пор преподаю. Мне интересно все, что касается хореографии, новые направления, методики, обмен опытом. Я этим живу!
Мне сразу хотелось создать блог по этой теме, но опыта не было, а сейчас самое время. Я знаю много о бизнесе в Интернет и я профессиональный хореограф мне это очень помогает.
Может впоследствии совсем переключусь на horeograf.com а этим проектом будет заниматься Сергей, он и сейчас уже больше меня им занимается, а я помогаю по мере сил и времени.
а я вот пыталась растянуть мысль на 3 раза – но поняла, что не имею права – должна выложиться по полной…пост длинный получился, но зато информативный… и еще статью продала по той же теме вместо того чтоб увеличивать объем.
А вот возникла новая мысль – впредверии дня влюбленных – начну с февраля 2 недели писать только про любовь!
Ответить
Ольга Reply:
января 28, 2011 at 22:59
Конкурс про любовь подействовал?
Ответить
Lyudonka Reply:
января 29, 2011 at 5:22
Да, спасибо, дала ссылку. Вот Юлия эта – сколько раз ей говорю – открой профиль – она не понимает о чем я. Я к ней попала по твоей ссылке, а у меня она не доступна.
Ответить
Игорь Reply:
января 29, 2011 at 7:50
Длинный пост, по моему, это плохо. Или тема должна брать за живое, или писать нужно так, чтобы с первых строк завладеть вниманием читателя. Только в таком случае более 3000 знаков оправданы.
Ответить
Lyudonka Reply:
января 29, 2011 at 7:59
Игорь, вы спец, посмотрите, я тут захватываю внимание только честно, как сторонний наблюдатель?
тут более 5000 зн. но разбивать пост посчитала нелогичным, а писать можно до бесконечности…
Ответить
Lyudonka Reply:
января 29, 2011 at 8:01
Игорь, в этой статье 6600 знаков – я в ш..ке.ну вот скажите, в каком месте его можно было разделить????
Игорь Reply:
января 29, 2011 at 9:03
Я прочитал заголовок – мне тема неинтересна. Все. Сколько в статье знаков, для меня уже неважно.
Кого интересует нумерология, тот и 10000 знаков проглотит, если написано толково.
Так люди читают в Интернете и я не исключение.
Ольга Reply:
января 29, 2011 at 11:39
Игорь не обязательно, если хоть и увлекаешь чем-то, но оно плохо, то есть туго читается, то и короткий пост можно не дочитать не говоря уже о длинном.
А вообще количество знаков – это все индивидуально, кто как в теме разбирается,и как полно хотят подать материал.
Игорь Reply:
января 29, 2011 at 11:47
Я не о том, что длинная статья – это плохая статья, и короткая может быть “полный фонарь”. Я к тому, что учитывая общие закономерности чтения в Интернете, лучше публиковать средние по объему статьи. Длинная – это исключение из правил, она должна быть оправдана. Например, тема животрепещущая, в короткий пост никак не вместиться и т.д.
Ольга Reply:
января 29, 2011 at 13:04
Ну, не согласна, каждый человек сам определяет среднюю длину поста. Я читаю (просматриваю) много блогов на разные тематики, так в одном блоге средний пост на 1000зн., а в другом блоге средняя длина это 3000-4000 зн. И поверьте, и там и там есть свои постоянные читатели.
Я когда себе пишу, то я тоже не заморачиваюсь на длине, как получается, чтобы полностью раскрыть тему или вопрос или просто порассуждать…
Lyudonka Reply:
января 29, 2011 at 14:50
да-да как раз тема для большинства животрепещущая на 6600 знаков, но не для всех, увы
Lyudonka Reply:
января 29, 2011 at 14:47
да… первый раз встречаю человека, который так нелюбопытен. И вы знаете наверняка что такое нумерология??? )
Lyudonka Reply:
января 29, 2011 at 14:55
Да, кстати, Игорь… посмотрела ваш сайт. Кто-то говорил про цветные блоги? У вас ведь очень тяжело для глаз читать на черном фоне – представьте, если бы конкурс на таком сайте – мы бы очки поодевали уже…Это к слову
А темы – вы правы, мы как будто с разных планет – вот ведь бывает так. Мне тоже неинтересны темы – не стала бы читать, хотя если бы по-дружески кто-то бы попросил, не отказала бы однозначно. Если не секрет, ваша полная дата рождения?
Игорь Reply:
января 29, 2011 at 16:07
На вкус и цвет, товарища нет ):
Посмотрите ещё этот блог
http://blogopraktika.ru/. Может сей приглянется.
Ольга Reply:
января 30, 2011 at 23:01
И я посмотрела. Мне этот дизайн больше нравиться. Видно сразу, что блог молоденький, и совсем никто не комментирует.
Так что я подписалась на рассылку, буду иногда заглядывать со своими 5-ю копейками (комментами).
Игорь Reply:
января 30, 2011 at 23:51
Да, ему месяц от роду. Спасибо. Заглядывайте, всегда рады.
Ольга Reply:
января 29, 2011 at 13:09
Люд, подача материала оригинальная. Даже суть не в количестве знаков, а в том, что это креативная конкурсная работа. Эту тему так раскрыть, тоже нужно умение.
Lyudonka Reply:
января 29, 2011 at 14:49
Оля, нет , речь идет не о конкурсной работе, а той, что перед нею – вводная лекция так сказать. Ведь многие даже не подозревают что под силу этой нумерологии, а сразу отмахиваются как от чего-то ненужного.
Хотя, я могу понять – так как меня не интересует техника, кому-то неинтересна и психология, и нумерология…
Игорь Reply:
января 29, 2011 at 16:00
Психология и нумерология – это две большие разницы
Lyudonka Reply:
января 29, 2011 at 16:05
Игорь, разница в том, что психология может отдельно существовать, а вот нумерология без психологии – не может чтобы понять нумерологию нужно любить психологию – понимать что такое скрытые резервы личности и т.д..Как раз нумерология – это действенный инструмент для самоанализа личности, она позволят проанализировать любую жизненную ситуацию и прогнозировать решение любых проблем, потому что с нею мы можем прогнозировать ход событий, а только благодаря психологии – только избавлять от стресса.
Наталья Довбыш Reply:
января 29, 2011 at 18:12
Lyudonka, мужчины вообще с недоверием относятся к астрологии, нумерологии и т.п. вещам, так что, что-либо им доказывать и объяснять в этой области сложно. Это наверно больше для женщин т.к. мы живем эмоциями и нам интересно знать, что там впереди или наоборот заниматься самобичеванием. А у мужчин все по другому. Они просто что-то делают и все. Логика их конек.
Игорь Reply:
января 29, 2011 at 9:07
Смысл вышесказанного в том, что недлинные статьи более читабельны. Поэтому, в некоторых статьях, здесь на сайте шла речь о том, что есть смысл писать серии статей.
Игорь, мы смысл поняли сразу Но конкурс комментариев никто не отменял, правда ведь?
Ответить
Ольга Reply:
января 29, 2011 at 15:32
Эт точно…
Ответить
Я за какую тему не берусь, все время выходит серия статей, ну вот натура такая, во всем мне хочется дойди до самой сути.
Начать с терминологии, потом примеры, потом описание ошибок и их решения и т.д.
Поэтому медленно пишу статьи, из одной темы получается несколько статей, пока все не напишу и не перелинкую, не опубликовываю
Ответить
Екатерина Reply:
сентября 6, 2011 at 19:15
Мы с Вами товарищи
Только я пока начинающий блоггер… Только недавно узнала про то, что статья должна быть не длиннее 1000 символов… Эх, переписывать многое надо.
Ответить